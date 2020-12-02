Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Примерно 20 танкеров, груженных нефтью из США, будут направлены в декабре в страны Азии, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что большая часть из них является супертанкерами, что позволяет этим судам вмещать до 2 млн баррелей. При этом заказ на транспортировку сырья поступил от нескольких компаний.

Среди них: Vitol Group, Litasco SA и Unipec. Последняя является дочерней компанией крупнейшей китайской нефтеперерабатывающей корпорации Sinopec Group. Сырье будет доставлено в Китай, Южную Корею, Сингапур и другие азиатские государства.

В агентстве пояснили, что вся эта нефть необходима региону для наращивания производства после экономического спада на фоне пандемии нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября стало известно, что Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай вопреки санкциям США.

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