Магас, , 06:37 — REGNUM В селе Барсуки Назрановского района Ингушетии планируется построить общеобразовательную школу на 720 мест. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики объявило открытый конкурс в электронной форме на отбор подрядчика. Начальная цена тендера составляет почти 0,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Итоги конкурса подведут после 22 декабря 2020 года. Максимальная цена контракта — 497 315 238 рублей. При этом предусмотрено обеспечение исполнения контракта — 49 731 523,8 рубля и обеспечения заявки в размере 24 865 761,9 рубля. На 99% работы профинансируют из федерального бюджета, а на 1% из республиканского.

Строительство школы должно быть завершено до 20 декабря 2021 года.

Площадь отведённого под строительство участка составляет 43 750 кв.м. Само здание планируется в три этажа общей площадью 12 611,4 кв.м. На озеленение заложена территория площадью 23 394 кв.м.

Для ускорения строительства и сокращения трат в Барсуках будет использована проектная документация повторного использования. Ранее такую же школу, но на 704 места, спроектировали в 9-м микрорайоне Магаса.