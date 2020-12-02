Берлин, , 06:00 — REGNUM Разовую выплату в размере €1000 предоставит каждому своему сотруднику в Германии немецкий автоконцерн Daimler в качестве компенсации в связи пандемией нового коронавируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя правления компании.

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Эти средства должны компенсировать работникам траты, связанные с покупкой средств индивидуальной защиты и переход на дистанционный режим работы. Выплаты получат около 160 тысяч сотрудников Daimler.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте французская компания Auchan объявила о выплате бонуса в размере €1000 евро 65 тысячам сотрудников за то, что они «имели смелость выйти на работу», несмотря на ситуацию с коронавирусом.

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