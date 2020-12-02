Вашингтон, , 05:43 — REGNUM Сумма в $10,8 млрд была потрачена жителями США на покупки в интернет-магазинах в «киберпонедельник», что является рекордом. Об этом передает телеканал NBC News со ссылкой на сведения аналитической компании Adobe Analytics.

В прошлом году этот показатель был равен $9,4 млрд. «Киберпонедельником» называется день скидок, который проходит после Дня благодарения и следующих за ним выходных.

В Adobe Analytics подчеркнули, наибольшие скидки в интернет-магазинах в этот день были установлены на компьютеры, мобильные устройства, спорттовары и игрушки. Специалисты связали рост интереса к интернет-торговле с ограничениями в работе торговых точек, введенных во многих регионах США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение распродаж в честь «дня холостяков» с 1 по 11 ноября на сервисах китайской компании Alibaba покупателями было потрачено рекордные $74 млрд.

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