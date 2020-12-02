Пекин, , 05:07 — REGNUM Компания BMW (China) Automotive Trading Ltd. отзовет с рынка Китая 740 импортированных автомобилей из-за неисправности передней рулевых тяг, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР, отзыв стартует с 1 января 2021 года и коснется ввезенных в страну из-за рубежа автомобилей моделей X5, X6, X7 и X5 M, произведенных в период с 29 мая по 11 сентября 2020 года.

Седло подшипника правой передней рулевой тяги балки переднего моста может быть приварено недостаточно прочно, что чревато, в свою очередь, отрывом правого переднего колеса транспортного средства.

Компания отремонтирует отозванные автомобили бесплатно, чтобы исключить все возможные риски, говорится в заявлении.