Пекин, , 04:57 — REGNUM Цены на большую часть продуктов, отслеживаемых правительством Китая, прибавили в цене в середине ноября относительно предыдущего десятидневного периода, сообщает агентство Синьхуа.

Из 50 товаров, цены на которые отслеживаются властями страны, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые химикаты, цены на 36 позиций выросли за указанный период, в то время как 12 позиций просели в цене, еще две остались неизменными, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Стирол возглавил тенденцию к росту цен, за ним последовали серная кислота и бензол, сообщает бюро. Данные, публикуемые каждые 10 дней, основаны на информации с почти 1700 оптовых компаний и дистрибьюторов в 24 провинциях и регионах по всему Китаю.