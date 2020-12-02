Пекин, , 04:53 — REGNUM В Китае 21 банк создал дочерние компании по управлению активами, 19 из которых уже функционируют, заявил заместитель генерального секретаря Китайской банковской ассоциации Чжоу Гэнцян, передает агентство Синьхуа.

Продукты, предлагаемые данными дочерними компаниями, сыграли положительную роль в формировании выручки для инвесторов и обслуживании реального сектора экономики, сказал Чжоу.

В рамках усилий по борьбе с эпидемией COVID-19, банки и их дочерние компании запустили специальные продукты управления капиталом, чтобы помочь компаниям возобновить работу и производство.

До сих пор баланс продуктов управления капиталом достигал примерно 3,6 трлн юаней (около $547,5 млрд).