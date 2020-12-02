Новосибирск, , 04:25 — REGNUM Строительство надземного пешеходного перехода на площади им. Лыщинского в Новосибирске решено отложить. Это позволит сэкономить для бюджета города более 300 млн рублей, заявил мэр Анатолий Локоть.

«Развязка на площади имени профессора Лыщинского — очень важный объект, без которого не удастся обеспечить транспортную доступность строящейся ледовой арены. Принято решение изменить план реконструкции и отказаться от пешеходного моста, который должен был обеспечить проход людей через улицы Немировича-Данченко, Блюхера и проспект Карла Маркса до входа на пешеходную зону, ведущую к ледовой арене. Это дорогостоящий объект, — уточнил он. — Новый проект развязки с наземными переходами и светофорными объектами позволяет обеспечить безопасность пешеходов без строительства надземной конструкции».

При этом по словам начальника управления капитального строительства Юрия Дёмина, строительство пешеходного моста всего лишь переносят на более позднее время, к решению вопроса планируют вернутся в 2021—2022 году. Пока же переход вынесен в отдельный проект.