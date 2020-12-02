Ухань, Китай, , 03:55 — REGNUM Международная конференция цифровой торговли стартовала в столице центральной китайской провинции Хубэй городе Ухане, сообщает агентство Синьхуа.

Конференция глобальной цифровой торговли — 2020, являющая крупнейшим и самым комплексным торгово-экономическим мероприятием в Ухане с начала эпидемии нового коронавируса, привлекло представителей из 37 стран и сотен предприятий.

Столица провинции Хубэй город Ухань является плодородной почвой для развития сферы цифровой коммерции с ее преимуществами в области рынка, производственных факторов, науки и образования, завил заместитель председателя Всекитайской Федерации промышленности и торговли Лу Юн.

Мероприятие, начавшееся 28 ноября, продлится вплоть до 6 декабря. В его рамках также будет проведена 11-я Уханьская ярмарка товаров народного потребления как онлайн, так и офлайн.