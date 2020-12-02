Москва, , 03:54 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» объявила открытый конкурс в электронной форме с начальной ценой более 571 млн рублей. Эту сумму госструктура готова заплатить разработчику «технологии электронно-лучевой сварки общего вакуумирования в обеспечении изготовления крупногабаритных изделий ракетно-космической техники». Итоги тендера планируется подвести 19 января 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Максимальная цена контракта — 571 483 000 рублей. Также предусмотрен аванс в размере 80%. Профинансирует разработку федеральный бюджет. В 2021 году предполагается выделение 457 186 400 рублей, а в 2022 году — 114 296 600 рублей.

Работа должна быть завершена до 15 ноября 2022 года.

Уточняется, что место выполнения работ должен определить головной исполнитель госконтракта.

В техзадании отмечено, что целью контракта является разработка технологии, которая обеспечит технологическую устойчивость производства.