Ханчжоу, Китай, , 03:50 — REGNUM Один из крупнейших акционерных коммерческих банков Китая China Zheshang Bank заявил о согласии совета директоров открыть дочернюю компанию по управлению капиталом, сообщает агентство Синьхуа.

Соответствующие вопросы все еще находятся на рассмотрении у регулирующих органов, говорится в заявлении на сайте банка. Уставной капитал дочерней фирмы, которая будет зарегистрирована в столице провинции Чжэцзян городе Ханчжоу на востоке Китая, оценивается в 2 млрд юаней (около $304,2 млн).

Сфера деятельности дочерней компании включает выпуск государственных и частных финансовых продуктов, а также предоставление финансовых консалтинговых услуг. Создание дочерней компании укрепит способность кредитора обслуживать реальный сектор экономики, говорится в заявлении.