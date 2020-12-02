Пекин, , 03:46 — REGNUM Сталелитейный сектор промышленности Китая обеспечил за первые десять месяцев года значительный рост, сообщает агентство Синьхуа.

Производство стали выросло в годовом исчислении на 5,5% за указанный период, достигнув 874 млн тонн, сообщили в Китайской ассоциации железа и стали (CISA).

Производство чугуна выросло на 4,3% относительно аналогичного периода годом ранее, достигнув 742 млн тонн. Ассоциация ожидает, что годовой объем производства стали превысит миллиард тонн в 2020 году, обеспечив рос на уровне 3−5% в годовом исчислении.