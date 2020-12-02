Пекин, , 03:42 — REGNUM Власти Китая выпустили руководство по развитию «туризма интернет-плюс», показывая новые туристические направления клиентам «умным» способом, сообщает агентство Синьхуа.

Руководство, выпущенное совместно 10 правительственными департаментами страны, включая министерство культуры и туризма, а также Национальную комиссию развития реформы, отмечает, что к 2025 году туристические достопримечательности Китая класса 4A и выше должны быть оснащены большим числом «умных сервисов».

Руководство призывает туристические достопримечательности и курорты расширить охват сети 5G и ускорить применение автоматизированных бесконтактных терминалов.

Кроме того, туристические направления должны будут использовать передовые технологии, такие как большие данные и облачные вычисления, для своевременного предоставления подробной информации о трафике, погоде и другой туристической информации.

Согласно руководству, Китай стремится возродить туризм до уровня, существовавшего до COVID-19, к 2022 году.