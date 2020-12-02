Санкт-Петербург, , 03:37 — REGNUM Открытый конкурс в электронной форме с начальной ценой более 1,3 млрд рублей объявило государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга». Итоги тендера подведут 16 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Максимально возможная цена договора на поставку химических реагентов заявлена на уровне 1 393 388 386,86 рубля.

«Участник конкурса представляет обеспечение заявки в размере 69 669 400 рублей», — уточняется в документации.

Финансировать контракт будет собственными средствами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2021 год.

Планируется закупить соль пищевую, соль таблетированную поваренную выварочную, водный раствор сульфата алюминия, полиакриламид катионный для водопроводных очистных сооружений, полиакриламид неионогенный, техническую перекись водорода, микропесок, химреагенты «Аминат КО-3» и «Аминат ПК-2», оксихлорид алюминия и многое другое.

К примеру, водный раствор сульфата алюминия необходим «для обесцвечивания и осветления обрабатываемой воды в процессе водоподготовки на водопроводных очистных сооружениях и химического удаления фосфорных соединений из сточных вод на канализационных очистных сооружениях», а гипохлорит натрия (водный раствор) — «для обеззараживания питьевой воды на очистных водопроводных сооружениях».