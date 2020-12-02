Пекин, , 03:30 — REGNUM Китайский автопроизводитель SAIC General Motors Corporation Ltd. Отзовет 649 357 автомобилей с рынка Китая из-за дефекта тормозов, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР, отзыв коснется внедорожников Buick Envision, произведенных в период с 28 июля 2014 года по 11 февраля 2018 года.

Отозванные автомобили имеют неисправный передний тормозной шланг, что в итоге может привести к дорожно-транспортным происшествиям в экстремальных обстоятельствах. Компания обещает заменить дефектную деталь бесплатно.