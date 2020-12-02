Пекин, , 03:26 — REGNUM Китайские сельские кооперативы снабжения и сбыта обеспечили рост закупок фермерской продукции за первые десять месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

Данные кооперативы закупили сельскохозяйственной продукции за указанный период в общей сложности на 1,3 млрд юаней (около $197,7 млрд), что на 13,4% больше в годовом исчислении, сообщили во Всекитайской федерации Кооперативов поставок и снабжения.

Только в октябре закупки взлетели на 49% в годовом исчислении до 199,7 млрд юаней, сообщили в федерации. Кооперативы уровня ниже уезда обеспечили розничные продажи потребительских товаров в объеме 1,1 трлн юаней за первые десять месяцев года, что на 5,6% больше в годовом исчислении. Продажи за третий квартал выросли на 22,7% относительно второго квартала.

Сельская система снабжения и маркетинга страны к настоящему времени создала 9 663 центра распределения продукции и 846 тыс. распределительных пунктов, которые в основном разбросаны по уездным районам и городам.