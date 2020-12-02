Магадан, Магаданская область, , 03:13 — REGNUM Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Магаданской области Сергей Носов 1 декабря обсудили вопросы социально-экономического развития региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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Носов доложил об основных проектах, которые реализуются на Колыме: о комплексе работ по берегоукреплению, которые финансируются в рамках «Единой субсидии». В этом году планируется завершить основную часть работ, создать безопасные условия для движения транспорта, в 2021 году — приступить к асфальтированию и благоустройству территории. Регион рассчитывает на финансовую поддержку при реализации второй очереди этого проекта, стоимость которой оценивается в 1−1,5 млрд рублей.

Второй знаковый проект — благоустройство парка «Маяк». При активной поддержке Минвостокразвития удалось реализовать первую очередь создания зоны отдыха и приступить ко второй. Практически закончены основные инженерные работы по пирсу, разработана проектная документация на строительство спортивной зоны. Есть план комплексного благоустройства, для реализации которого будут привлекаться как бюджетные средства, так и частные инвестиции.

Также в Магаданской области восстанавливают санаторий «Талая» в районе уникального термального источника. Частный собственник выкупил объект у региона, вкладывает деньги, возводит ещё и комплекс теплиц, что обеспечит продовольственную безопасность и даст снижение цен на овощи.

«Для дальнейшего развития проекта необходимо строительство объектов энергетической инфраструктуры», — отметил Сергей Носов.

Алексей Чекунков отметил, что работа по развитию городской среды не должна сбавлять темпов, а министерство окажет области поддержку.

По словам главы ведомства, основное внимание в работе министерства будет направлено на то, чтобы жизнь людей на этой территории становилась всё более комфортной.

«Магадан — это легендарное место, которое ассоциируется с добычей золота. Акцент нашей встречи с губернатором — не на золоте, а на людях. Прошли те времена, когда добыча драгоценного металла была связана с человеческим подвигом. Она должна быть для людей интересной, комфортной, высокооплачиваемой работой. Должна быть создана благоприятная среда для жизни каждого. Те усилия, которые область предпринимает, это будущее региона», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области построили и запустили 1 декабря ЛЭП, которая будет использоваться для освоения крупнейшего в мире Наталкинского золоторудного месторождения.