Тегеран, , 15:09 — REGNUM Объём экспорта цемента в Иране превысил $163,4 млн за первые семь месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта по 22 октября), показав падение на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 1 декабря.

Согласно статистике, за семь месяцев текущего года из страны было экспортировано 7 630 428 тонн цемента, что на 24 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В соответствии с приведёнными отчетом, с 21 марта по 22 октября 2020 года из страны было вывезено 21 176 921 тонна горнорудной и минеральной продукции на сумму более трех миллиардов долларов.

Кроме этого, с этим с 21 марта по 22 октября в страну было ввезено более 2400 тонн цементной продукции на сумму более 17,6 миллиона долларов, что на 27 и 34 процента меньше по объему и стоимости соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В данный период на долю горнодобывающего и минерально-сырьевого секторов приходилось 16,7% в стоимостном и 32,2% в весовом выражении от общего объема ненефтяного экспорта страны.