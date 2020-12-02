Тегеран, , 15:02 — REGNUM 1 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его правительство делает все возможное для ликвидации нестабильности экономической среды страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании правительственного штаба экономического сотрудничества, Рухани отметил:

«Враг не смог достичь своих целей, чтобы остановить прогресс в экономике страны».

«Два с половиной года максимального давления США на Иран не смогли расстроить наши планы, и поэтому американская администрация стремится оказать негативное воздействие на иранскую экономику в течение последних нескольких недель, прежде чем президент США Дональд Трамп покинет свой пост», — сказал Рухани.

Он подчеркнул: «Народ уверен, что политика экономического сопротивления работает эффективно». По словам президента, несмотря на санкции и распространение коронавирусной инфекции, существуют позитивные прогнозы об экономическом будущем Ирана.