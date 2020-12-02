Москва, , 09:23 — REGNUM За год работы городской программы поддержки малого бизнеса «Московский акселератор» её выпускники собрали более 140 миллионов рублей инвестиций. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Проект направлен на обучение и повышение профессиональных навыков представителей малого бизнеса в различных сегментах экономической деятельности. В рамках учебных программ занятия проводятся в форме тематических курсов — треков.

«Выпускниками первых треков «Московского акселератора» стали представители более чем 100 технологических компаний. Благодаря экспертной поддержке и кропотливой работе над улучшением своих продуктов они уже смогли привлечь свыше 140 миллионов рублей инвестиций. Интерес предпринимателей к программе очень высокий и конкурс тоже — за первый год мы получили две тысячи заявок на участие», — рассказала Сергунина.

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