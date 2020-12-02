2 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Если «ответственность по справедливости», то признавайте независимость Тирасполя, и дальше российский газовый поставщик будет решать свои финансовые вопросы с ним напрямую. А если Приднестровье – это Молдавия, значит, и долги извольте возвращать. Кстати, тоже «по справедливости».

Елена Панина, , 02:05 — REGNUM Как и следовало ожидать, новоизбранный президент Молдавии своим первым шагом попыталась перевести стрелки по долгам за газ с себя на соседей. В классическом стиле — почему это мы должны платить за них!

На первый взгляд, идея кажется хорошей и даже как бы справедливой. Майя Санду не отрицает, что у Молдавии перед Газпромом накопилось 7,5 млрд долларов задолженности. Однако без каких бы то ни было доказательств она заявила, что «правый берег Днестра» за «свой газ» платит исправно. Уровень собираемости денег превышает 97%.

А вот «левый берег» той же реки от оплаты как раз хронически уклоняется. Что в итоге и привело к возникновению огромной суммы долга. Таким образом, раз в Приднестровье вроде как независимость, и там стоят российские миротворцы, то пусть Газпром и долги требует напрямую с Тирасполя, а не беспокоит Кишинев. Все должно быть по справедливости.

Если не интересоваться деталями, позиция выглядит логичной. А вот если в них заглянуть подробнее, картина начинает играть совершенно другими красками.

Юридически молдавским контрагентом Газпрома является АО «Молдовагаз», в котором Газпрому принадлежит 50% плюс 1 акция, приднестровское АО «Тираспольгаз» владеет 13,44% акций, а правительство Молдавии (в лице Агентства публичной собственности) имеет 35,33% акционерного капитала.

Все происходящее Молдавия и ее новый президент объясняют своим бессилием что-либо изменить в системе, где Газпром «сам себе» продает газ. В том смысле, что он одновременно и его поставщик, и его потребитель, так как свои 13,44% акций Тирасполь отдал в доверительное управление Газпрому.

Вот только когда АО «Молдовагаз» брал все заботы по расчетам с Россией на себя, российский газовый гигант из голосования в совете акционеров был удален. Якобы ввиду очевидного конфликта интересов.

Так что Кишинев обязательство по полной ответственности подписывал исключительно сам. Никакие проблемы риска неплатежей со стороны Приднестровья его не волновали.

Возникает естественный вопрос — почему? Ведь не глупые же в его правлении заседают люди? И они действительно были весьма неглупы. Дело в том, что протолкнув на этапе создания головной конторы в ее акционеры АО «Тираспольгаз», Кишинев ее окончательным оформлением не озаботился.

Руководитель молдавского агентства Omega, специально ради журналистского расследования ставшим миноритарным акционером АО «Молдовагаз», Александр Петков оказался сильно удивлен. Ознакомившись с документами, он выяснил, что АО «Тираспольгаз» даже местного ОГРН не имеет. А весь штат организации состоит только из директора и бухгалтера.

Там даже учет поступающего в Приднестровье газа ведется по бумажным распискам. Которые Молдавия тем не менее не только спокойно принимает, но и признает, не моргнув глазом, беря на себя долг. И категорически, год за годом, решительно отказываясь в этой схеме хоть что бы то ни было менять, постоянно отстраняя Газпром от голосования по вопросу объемов поставки и методики расчетов. На основе все того же «конфликта интересов».

Впрочем, а зачем что-то менять? Ежегодно Кишинев «подписывается» под объемом порядка 3 млрд кубов, из которых примерно половину официально потребляет сам. А вот остальное…

Нет, какая-то часть газа в Приднестровье попадает, но вот какая и на какую сумму — остается тайной за семью печатями. Зато все остальное в Молдавии исчезает полностью. И кто-то там на этих фокусах уже накрутил себе скромные 7,5 млрд долларов.

И теперь новоизбранный президент Майя Санду, честными глазами глядя в объективы камер журналистов, заявляет почти классическое — «во всем виноват Газпром». Да еще приплетает сюда миротворцев.

Хотя, казалось бы, все просто. Если «ответственность по справедливости», то признавайте независимость Тирасполя, и дальше российский газовый поставщик будет решать свои финансовые вопросы с ним напрямую. А если Приднестровье — это Молдавия, значит, и долги извольте возвращать. Кстати, тоже «по справедливости».