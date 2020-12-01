Тюмень, , 21:28 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин одобрил заключение межправительственного соглашения с Китаем по Амурскому газохимическому комплексу, который возводит «Сибур». С просьбой о данном соглашении, который «придаст проекту международный вес», обратился на встрече с главой государства 1 декабря в Тобольске председатель правления компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, сообщает пресс-служба Кремля.

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Как пояснил главе государства председатель правления компании «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов, ГХК строится в сотрудничестве с китайской компанией Sinopec, которая является 40%-ным акционером проекта.

«По «Ямал СПГ» — громадный тоже российско-китайский проект — было подписано межправительственное соглашение, и сейчас китайская сторона выражает пожелание, может быть, на этот проект тоже рассмотреть, подписать межправительственное соглашение», — спросил у главы государства Леонид Михельсон.

«На Амурский ГХК? Почему нет. Хорошо, подготовьте, договорились», — ответил Владимир Путин.