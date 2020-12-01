Москва, , 20:30 — REGNUM Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий поддержал намерения Минцифры продлить меры поддержки отрасли на следующий период и, по возможности, на весь 2021 год. Об этом он заявил ИА REGNUM.

«Предпринятые меры, о необходимости введения которых говорилось в неоднократных обращениях президента ТПП РФ Сергея Катырина председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и в органы государственной власти, были очень важны для отрасли. Сейчас, когда число заболевших из месяца в месяц растет, в разы превышая уровень, при котором принималось решение о мерах поддержки, они не менее необходимы», — считает Потоцкий.

По его словам, новый комплекс мер может быть еще более эффективен, если правительство при его рассмотрении учтёт опыт, полученный в течение 2020 года: «В частности, если будет возвращен мораторий на начисление и уплату налогов и будет учтен и положительный, и отрицательный опыт кредитования СМИ под выплату заработной платы».

Потоцкий подчеркнул, что при всей значимости экстренных мер принципиальное значение имеют системные решения: «По словам представителя Минцифры, после включения предприятий отрасли в число особо пострадавших, льготы смогли получить около 15 тысяч печатных СМИ. Но очевидно, что более масштабный и долгосрочный эффект мог быть в случае решения вопроса об отмене НДС при организации подписки на печатные издания. Цена вопроса, по оценкам экспертов комитета, не превышает семи миллиардов рублей, что даже при нынешнем состоянии бюджета не выглядит катастрофической суммой. Но они могли бы, по крайней мере, прекратить нынешнее падение объемов подписки на 10−15% в год, что очень болезненно для печатных медиа».

Специалист отметил, что сокращение лицензионных требований очень полезно при оформлении новых вещательных лицензий, но сейчас было бы намного важнее сократить практику судебных исков и вынесения решений о штрафах действующим вещателям в результате «систематических наблюдений», которые пришли на смену проверкам Роскомнадзора: «Несмотря на решение правительства о проверках, автоматическая фиксация незначительных нарушений все равно заканчивается судебными разбирательствами и значительными расходами вещателей на штрафы. При том, что в огромном количестве случаев вопрос об ответственности вещателей выглядит спорным. Например, в тех случаях, когда из-за технических сбоев вещательного оборудования на экране не появляется, например, возрастная маркировка. Какого-либо умысла со стороны вещателя нет, а значительные штрафы есть».