Саранск, , 19:58 — REGNUM В Саранске проходит II Всероссийская конференция «Совершенствование системы питания в образовательных организациях», которую проводит Министерство просвещения России. В мероприятии, которое проходит в дистанционно-очном формате, принимают участие около 1,5 тыс. участников из всех регионов страны, сообщает пресс-служба правительства республики.

Дети в школьной столовой Пресс-служба главы и правительства Республики Мордовия

Врио главы Мордовии Артём Здунов, приветствуя участников конференции, отметил, что Мордовия выступила пилотным проектом в части организации питания для школьников. С 2009 года республика активно участвовала в федеральном эксперименте, этим проектом было охвачено 50% школ и более 80% школьников. Затем была реализована республиканская целевая программа «Школьное питание». Пищеблоки и обеденные залы имеются во всех школах республики.

«Организация школьного питания переведена на аутсорсинг, в малокомплектных сельских школах питание организуется через систему муниципальных торгов, используется продукция с пришкольных участков. Мордовия — первый регион, в котором была реализована республиканская программа школьного питания. Это мощная экономическая программа, в которую включены местные производители», — подчеркнул Здунов. 82% потребности в пищевой продукции для школьного питания обеспечивается республиканскими предприятиями, что гарантирует поступление на столы школьников свежих и качественных продуктов питания.

Горячее питание в этом году получают 96% школьников, или более 70 тыс. детей. Со 2 сентября все учащиеся начальных классов в Мордовии питаются в школе бесплатно — это более 30 тыс. детей.

Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко отметил опыт Мордовии в организации работы с местными производителями. По его мнению, необходимо стремится, чтобы местные предприятия имели возможность поставлять свой качественный продукт в школьные столовые.

Вместе с конференцией в Мордовэкспоцентре проходит агропромышленная выставка. Здесь представлен практически весь перечень того, что выращивают мордовские аграрии, а также широкий ассортимент продуктов сельскохозяйственной переработки. Местные сельхозпроизводители поставляют собственную продукцию не только в образовательные, но и в медицинские учреждения региона. Руководитель региона, оценив уровень республиканских предприятий АПК и переработки, заявил, что потенциал у местных аграриев очень высокий.

«В Мордовии есть хороший опыт, наработана хорошая практика вовлечения местных сельхозпроизводителей и предприятий пищевой обработки для подготовки готового продукта для школ. При это все должны быть уверены, состав блюд соответствует всем требованиям, которые предъявляются к организации питания. В Мордовию мы пригласили и коллег из других регионов, чтобы она увидели, как это делается здесь», — сказал первый замглавы Минпросвещения РФ.

Глушко заинтересовался готовыми полуфабрикатами, которые можно использовать для питания школьников не только в Мордовии, но и в других российских регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии около 92% школьников и родителей положительно оценивают организацию горячего питания в образовательных учреждениях. Вместе с родителями в мониторинге участвовали депутаты «Единой России», активисты региональных и местных отделений партии, «Молодой Гвардии», представители органов власти и надзорных ведомств.

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