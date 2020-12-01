Йошкар-Ола, , 19:48 — REGNUM Вопросы проектирования и строительства пассажирского терминала аэропорта Йошкар-Олы обсуждены в правительстве Марий Эл 1 декабря. Глава республиканского минстроя Александр Герасименко сообщил, что по итогам конкурсных процедур на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проектирование и строительство пассажирского терминала победителем признан проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект».

24 ноября заключен государственный контракт, стоимость работ составляет более 59 млн рублей. Срок исполнения первого этапа контракта — 14 декабря этого года, второго — 30 апреля следующего 2021 года. Авансовый платеж в сумме 17,7 млн рублей уже осуществлен.

Аэровокзальный комплекс рассчитан на 400 пассажиров, проект предусматривает отдельные зоны для улетающих и прилетающих граждан. Проектом предусмотрены входной контроль, общая зона, в которой, на территории более 1000 кв. м, будут располагаться магазины, кафе, комната матери и ребенка с необходимым количеством помещений, здравпункт, санузлы, санитарно-бытовые комнаты для персонала. После прохождения предполетного досмотра пассажиры попададут в зал, где расположены места ожиданий и выход на взлетно-посадочную полосу. Для прилетающих предусмотрена отдельная зона с лентой выдачи багажа.

Власти отмечают, что в перспективе может быть рассмотрена возможность развития аэровокзала для осуществления международных рейсов и чартерных авиаперевозок.

Возведение аэровокзала в Йошкар-Оле предусмотрено индивидуальной программой социально-экономического развития республики, которая утверждена распоряжением правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее общая стоимость работ по развитию аэропортового комплекса оценивалась в 6 млрд рублей, только аэродромного комплекса — около 3 млрд рублей.

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