Подгорица, , 19:15 — REGNUM Дефицит бюджета Черногории за первые десять месяцев 2020 составил 385,8 миллиона евро или 8,4 процента валового внутреннего продукта (ВВП), что на 71,8 миллиона больше запланированного, сообщает минфин страны.

«Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, то есть меры по ограничению экономической активности с целью установления контроля над пандемией, определили бюджетные тенденции с начала пандемии до сегодняшнего дня», — говорится в отчете министерства об исполнении бюджета за первые десять месяцев.

Это в первую очередь отражается в резком сокращении доходов бюджета по сравнению с предыдущим годом, то есть в необходимости пересмотра бюджетных расходов.

«Несмотря на сложности со сбором доходов бюджета в условиях значительного снижения экономической активности и реализации упомянутых мер поддержки, ликвидность бюджета сохранена, а все запланированные бюджетные обязательства выполнены в установленные сроки», — говорится в документе.