Москва, , 19:00 — REGNUM Государственная поддержка в виде грантов уже продемонстрировала свою эффективность. Об этом заявил общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав сельскохозяйственных товаропроизводителей, Андрей Бодин, комментируя утверждение главой правительства РФ Михаилом Мишустиным нового гранта для аграриев под названием «Агропрогресс».

Галина Шубина. Колхозники! С бахчей, садов и огородов богатый урожай готовьте для народа! 1952

"На реализацию Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия планируется выделить 256,2 млрд рублей в 2021 году, что на 35 млрд рублей меньше, чем утверждено паспортом госпрограммы. Правительство Российской Федерации ищет действенные способы помочь тем, кто занимается или планирует заниматься сельским хозяйством, кому действительно нужна помощь, и кто может обеспечить дополнительный прирост производства.

Господдержка в виде грантов уже доказала свою эффективность, в частности по развитию подотрасли животноводства, в том числе производства молочной продукции. Выделение грантов — это часть большого проекта по стимулированию развития предпринимательства», — сказал Бодин.

Он признал, что занятие бизнесом в сфере сельского хозяйства всегда было непростым, однако «в последнее время ситуация осложняется возросшими требованиями к заёмщикам со стороны кредитных учреждений»: «Чтобы получить кредит, тем более инвестиционный, предпринимателю нужно доказать свою платежеспособность и предоставить большое количество документов.

Без кредитов сельскохозяйственному товаропроизводителю практически невозможно развивать производство. Строительство, приобретение техники (особенно после волатильности курса рубля), технологического оборудования — все это требует больших затрат».

Бодин уверен, что государство хочет создать благоприятную среду на сельских территориях для того, чтобы люди имели стимулы заниматься в том числе сельским хозяйством, его становлением и развитием: «Особенно заметны эти усилия на Дальнем Востоке».