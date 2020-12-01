Калуга, , 18:56 — REGNUM Заместитель председателя Городской думы Калуги Александр Иванов провёл сегодня, 1 декабря, приём граждан. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, по вопросу капитального ремонта дома № 154 корпус 1 по улице Суворова обратился Валерий Яничев. В 2017 году экспертиза показала 80% износ кровли дома и 70% износ стен и швов. Жители обратились в управление ЖКХ с просьбой о капремонте, но, как оказалось, на счету дома собрано только около 2 миллионов рублей, в то время как на ремонт крыши и фасада необходимо порядка 15 миллионов.

Зампред Городской думы Калуги провел прием граждан Пресс-служба Городской думы Калуги

«Дом нужно ремонтировать в кратчайшие сроки, — уверен Александр Иванов. — Я планирую обсудить этот вопрос с городским головой и руководством министерства строительства и ЖКХ, буду ходатайствовать о включении дома № 154 корпус 1 в краткосрочную программу капитального ремонта. Главным критерием здесь является техническое состояние дома! Кроме того, необходимо выяснить, почему на капитальный ремонт собрано так мало средств и платят ли взносы за капремонт собственники расположенных на первом этаже магазинов».

В ходе приема обсудили и вопросы расширения парковки, установки детской площадки и шлагбаума на въезде во двор. После введения платной парковки в центральной части города во дворе постоянно скапливаются посторонние автомобили. Чтобы не платить за парковку водители оставляют свои машины во дворе дома, что причиняет серьёзные неудобства жителям.

«Установка шлагбаума станет лучшим решением для того, чтобы оградить свой двор от постороннего транспорта, — отметил Александр Иванов. — Что касается расширения парковки и установки детской площадки, то возможно этот вопрос удастся решить с помощью механизма инициативного бюджетирования».