Калуга, , 18:39 — REGNUM В Калуге сешдня, 1 декабря, заместитель председателя Городской думы Александр Иванов оценил состояние дворовой территории дома № 92б по улице Кирова.

Зампред Гордумы Калуги оценил состояние дворовой территории Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, ранее асфальтовое покрытие во дворе было сильно разрушено большегрузными автомобилями, подъезжавшими к одному из расположенных поблизости магазинов. За счёт предпринимателей во дворе был уложен новый асфальт.

Зампред Гордумы Калуги оценил состояние дворовой территории Пресс-служба Городской думы Калуги

«Восстановить здесь асфальтовое покрытие было одним из наказов избирателей, — подчеркнул Александр Иванов. — Замечательно, что представители бизнеса проявили ответственность и проблему удалось решить без привлечения бюджетных средств. К сожалению, работы затянулись до поздней осени, что крайне негативно повлияло на их качество. Новый асфальт явно оставляет желать лучшего».