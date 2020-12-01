Тобольск, Тюменская область, 1 декабря 2020, 18:37 — REGNUM Меры по стимулированию производства в России синтетических каучуков даны правительству, сообщил 1 декабря российский президент Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию отрасли.
Глава государства отметил, что на эту продукцию есть широкий спрос, который будет, очевидно, только расти.
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Напомним, в основном синтетический каучук применяется для производства резин для автомобильных, авиационных и велосипедных шин.
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