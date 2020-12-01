Тобольск, Тюменская область, , 18:37 — REGNUM Меры по стимулированию производства в России синтетических каучуков даны правительству, сообщил 1 декабря российский президент Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию отрасли.

Совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли Цитата из видео. kremlin.ru

Владимир Путин «Поручаю правительству разработать комплекс мер, в том числе налоговых, по стимулированию производства синтетических каучуков».

Глава государства отметил, что на эту продукцию есть широкий спрос, который будет, очевидно, только расти.

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Напомним, в основном синтетический каучук применяется для производства резин для автомобильных, авиационных и велосипедных шин.

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