Тобольск, Тюменская область, 1 декабря 2020, 18:37 — REGNUM Меры по стимулированию производства в России синтетических каучуков даны правительству, сообщил 1 декабря российский президент Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию отрасли.

Совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли
Совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли
Цитата из видео. kremlin.ru
«Поручаю правительству разработать комплекс мер, в том числе налоговых, по стимулированию производства синтетических каучуков».
Владимир Путин

Глава государства отметил, что на эту продукцию есть широкий спрос, который будет, очевидно, только расти.

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Напомним, в основном синтетический каучук применяется для производства резин для автомобильных, авиационных и велосипедных шин.

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