Москва, , 18:00 — REGNUM Эксперты говорят о вероятном завершении корпоративного конфликта в амурской золотодобывающей ГК Petropavlovsk. Рынок ожидает, что с назначением гендиректором Petropavlovsk PLC Дениса Александрова, окончанием аудита KPMG и работы следственных органов компания сможет восстановить свои позиции, добиться роста капитализации и котировок акций, пишет издание «Компания» в статье, полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

«Новые топ-менеджеры одного из крупнейших золотодобытчиков Petropavlovsk поручили международным аудиторам из KPMG провести расследование всех сделок, заключенных старым руководством в течение трех последних лет, сообщили журналу «Компания» в пресс-службе организации. Новое руководство считает, что гендиректор АО «Покровский рудник» (входит в Petropavlovsk PLC) Сергей Ермоленко может быть причастен к контрабанде золота.

В компании сообщили, что решение об аудите было принято на собрании акционеров еще в августе и одобрено большинством голосов. Начало расследования откладывалось «из-за отчаянного сопротивления группы бывших руководителей, пытающихся продолжать осуществлять теневое руководство золотодобывающей компанией». К аудиту уже подключилось Министерство имущественных отношений Амурской области (один из акционеров Petropavlovsk). В ведомстве запросили у Федеральной антимонопольной службы проверку в связи с попытками Ермоленко «затруднить» проведение ревизии сделок, подчеркнули в компании. Там не исключили, что он может быть причастен даже к контрабанде золота.

Деятельность группы компаний Petropavlovsk имеет стратегическое значение для экономической безопасности страны, поскольку добываемый «желтый металл» поступает в конечном итоге в Центральный банк России для формирования золотовалютных резервов. Кроме того, рекордные в текущем году продажи российского золота на мировом рынке являются важнейшим источником пополнения государственного бюджета, и доходы идут в том числе на помощь российскому здравоохранению, что особенно важно в условиях пандемии коронавируса. Между тем длящийся конфликт значительно тормозит развитие компании, снижает капитализацию и интерес со стороны инвесторов.

Аудит «флибустьерского наследия»

Как отмечают эксперты, в настоящее время развивается тенденция по сбыту драгметаллов с Дальнего Востока, где работает золотодобытчик, в Китай и КНДР. По данным Минфина и Пробирной палаты, объем незаконного оборота одного только золота и изделий из него оценивается на уровне 30 тонн в год. В отличие от украшений, которые популярны у «золотых курьеров», руду и концентраты вывозят за рубеж экспортеры-юрлица, для которых это основной вид деятельности.

«В результате расследования, проводимого KPMG, огласке будут преданы все аферы, нецелевые расходы, сомнительные операции, вывоз и вывод активов и прочее флибустьерское «наследие», накопившееся за это время», — отмечают представители золотодобытчика.

Кроме того, работа бывших глав Petropavlovsk постоянно критиковалась акционерами за «сомнительные сделки», большие административные и операционные расходы. Это подтверждается данными компании о росте выручки с 2015 года всего на 24%. За прошлый год прибыль составила 26 млн $, хотя рост стоимости золота на мировом рынке — 18%.

За 2019 год, согласно годовому отчету на сайте Petropavlovsk, выручка золотодобытчика выросла на 48%, до 741,6 млн $, показатель EBITDA вырос на 45% и составил 264,8 млн $. Кроме того, по итогам прошлого года Petropavlovsk увеличил производство золота на 28% — до 471,6 тыс. унций.

Инсценировка «рейдерского захвата»

Корпоративный конфликт вокруг амурского золотодобытчика Petropavlovsk PLCдлится уже четыре месяца.

По итогам внеочередного собрания акционеров 10 августа 2020 года было принято решение, что основатель Petropavlovsk Павел Масловский не входит в обновленный совет директоров. Он не был допущен туда и по итогам июньского годового собрания. В пресс-службе крупнейшего акционера золотодобытчика «Южуралзолото» (АО «ЮГК») Константина Струкова (более 24%) объяснили, что Масловский «не был способен повысить эффективность компании». И. о. гендиректора был назначен Максим Мещеряков. Это стало катализатором многих дальнейших событий. Прежний менеджмент, отстраненный акционерами от управления компанией за «профнепригодность», категорически отказался отдавать контроль над активами и допускать аудиторов. Как заявляют акционеры, решения совета директоров саботируются, в Амурские суды подаются многочисленные иски, рынок заполнили сообщения о «рейдерском захвате».

Затем в московском офисе УК «Петропавловск» произошло действие, как отмечал генеральный директор Максим Мещеряков, инсценирующее якобы «рейдерский захват» офиса. По словам г-на Мещерякова, когда он попытался пройти в свой кабинет московского офиса Petropavlovsk, его «встретили несколько десятков крепких ребят и выставили на улицу». Когда на следующий день с помощью Росгвардии Мещерякову все же удалось попасть на свое рабочее место, выяснилось, что прежнее руководство оставило собственникам залитые водой компьютерные серверы, а юридическая и финансовая документация испорчены и частично исчезли. «Отстаивал правду» и «сопротивлялся захвату» тот самый Сергей Ермоленко. История с инсценировкой «рейдерского захвата», порчей серверов и исчезновением документов получила громкую огласку. В октябре Следственный комитет начал расследование этого инцидента. Было заведено уголовное дело по ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Ермоленко обратился в СМИ с открытым письмом, в котором призвал «не распространять ложь» и обращаться лично к нему за комментариями, продолжая говорить о «рейдерах», захвативших компанию. Никаких комментариев или документов, подтверждающих его полномочия, представлено при этом не было. В офисе УК «Петропавловск» с ним не соединяют, указанный на сайте телефон АО «Покровский рудник» не отвечает на звонки.

Новый СЕО за «рост компании и повышение доходности»

Сегодня, 30 ноября, гендиректором Petropavlovsk PLC был назначен Денис Александров, который ранее возглавлял золотодобывающую компанию Highland Gold Mining Limited. Он вступит в должность 1 декабря, а также войдет в состав совета директоров.

До Highland Gold Александров входил в состав советов директоров горнодобывающих компаний: он занимал пост генерального директора и члена совета директоров шведской Auriant Mining AB, добывающей золото в России, а также управляющего директора A1 Investment Company и финансового директора Arlan Investment Company. При этом Мещеряков остается «на руководящей позиции» и продолжит работу с Александровым. В официальном пресс-релизе Денис Александров говорит: «Я очень рад присоединиться к команде «Петропавловска». Моими первоочередными задачами на посту генерального директора будут обеспечение плавного перехода управления к новой команде руководства и формулирование четкой операционной стратегии, которая позволит обеспечить рост Компании и повышение доходности для акционеров».

Таким образом, можно говорить о вероятном завершении корпоративного конфликта. Руководить компанией приходит высококлассный топ-менеджер с большим финансовым и отраслевым опытом. Рынок ожидает, что компания восстановит свои позиции на рынке, аналитики прогнозируют рост капитализации и котировок акций. Так, эксперт ИГ «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов считает, что рост Petropavlovsk будет зависеть от того, как поведет себя новый менеджмент. «Любые разногласия создают негативный фон, как только они уходят, появляется позитив», — сказал он в беседе с «Ко». По словам эксперта, рынок воспринял новость о смене руководства положительно. Осталось дождаться результатов аудита KPMG и окончания работы следственных органов, а здесь еще могут быть неприятные сюрпризы для прежнего руководства».