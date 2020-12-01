Бишкек, , 17:56 — REGNUM В столице Киргизии острая нехватка автобусов и троллейбусов, а денег на покупку новых нет, поскольку экономическая ситуация резко ухудшилась из-за пандемии и произошедших в октябре массовых беспорядков. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев.

По его словам, из-за финансового дефицита столичный муниципалитет был вынужден отменить тендер на приобретение 100 автобусов для расширения муниципального автопарка. На эти цели городу необходим 381 млн сомов (343 млн рублей) .

И. о. мэра отметил, что поскольку Бишкеку не хватает имеющегося общественного транспорта, то столичные власти решили объявить в ближайшее время конкурс или аукцион на некоторые маршруты муниципального транспорта, чтобы привлечь на них частные компании-перевозчики.