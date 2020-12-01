Москва, , 17:51 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 2 декабря намерено разместить два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 235 с датой погашения 12 марта 2031 года в объёме остатков, доступных для размещения в данном выпуске.

Также ведомство предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 234 с погашением 16 июля 2025 года в объёме 30 млрд рублей.

Отмечается, что объём удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Как передавало ИА REGNUM, за восемь аукционных дней в октябре и ноябре Минфин разместил ОФЗ уже на 2,371 трлн рублей, превысив план заимствования на внутреннем рынке на весь IV квартал 2020 года (2 трлн рублей). В общей сложности с начала года ведомство разместило облигации уже на 5,161 трлн рублей.