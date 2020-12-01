Бишкек, , 17:48 — REGNUM В ноябре 2020 года Национальный банк Киргизии провел 11 интервенций на валютном рынке страны, продав $84,7 млн для сдерживания курса доллара США на уровне 84,8 — 84,9 сома за $1.

Последняя интервенция национального финансового регулятора республики составила $16,1 млн и была осуществлена 30 ноября.

Самая большая сумма интервенции за минувший месяц достигала $26,8 млн, а самая маленькая — $500 тысяч.

Отметим, что во второй половине ноября Нацбанк Киргизии вбрасывал валюту на рынок почти каждый день.