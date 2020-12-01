Брянск, , 17:48 — REGNUM 1,2 млн тонн картофеля собрали в Брянской области в 2020 году. Это больше, чем во всей Белоруссии, заявил 1 декабря чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко. Дипломат встретился с губернатором Александром Богомазом и обсудил дальнейшие перспективы сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства региона.

Картофель Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Делегация белорусского посольства посетила несколько брянских предприятий, почтили память героев, погибших в Великой Отечественной войне. С губернатором Александром Богомазом чрезвычайный посол подробно обсудил каждый пункт Протокола заседания Совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Брянской области.

«Мы с Брянской областью — соседи и, конечно, должны сотрудничать, дополнять друг друга, нам нужна кооперация. Я хочу отметить, что за последние несколько лет Брянская область совершила огромный экономический рывок, из дотационного превратилась в самодостаточный регион! Я был поражён, когда узнал, что вы собрали 1,2 млн тонн картофеля, больше, чем вся Республика Беларусь! Это действительно огромный рывок! Нам есть что предложить самим и есть что перенять у вас», — подчеркнул Владимир Семашко.

Глава региона пригласил белорусскую сторону участвовать в электронных торгах, проводимых брянскими муниципалитетами на поставку в регион автобусов, троллейбусов, дорожно-строительной техники, лифтового оборудования.