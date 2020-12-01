Мурманск, 1 декабря 2020, 17:40 — REGNUM В Мурманске появился четвертый резидент территории опережающего развития «Столица Арктики» — ООО «Морской терминал ТУЛОМА». Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, компания собирается построить специализированный терминал навалочных грузов в морском порту Мурманск.
Терминал планируется ввести в эксплуатацию в марте 2023 года, мощность составит 4 миллиона тонн в год с возможностью увеличения до 6 миллионов тонн. Будут созданы 249 новых рабочих мест.
Напомним, ранее резидентами ТОР «Столица Арктики» стали ООО «НОВАТЭК-Мурманск», ООО «Терминал «Ударник» и ООО «Ренейссанс Арктик». Общий объем инвестиций превышает 95 миллиардов рублей.