Мурманск, , 17:40 — REGNUM В Мурманске появился четвертый резидент территории опережающего развития «Столица Арктики» — ООО «Морской терминал ТУЛОМА». Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, компания собирается построить специализированный терминал навалочных грузов в морском порту Мурманск.

«Это один из якорных проектов ТОР, который будет реализован в Междуречье. Объем инвестиций составит более 12,5 миллиарда рублей. Проект, безусловно, перспективный и важный, так как производство минеральных удобрений в нашей стране имеет устойчивую тенденцию к росту. Производители этой продукции реализуют поставленную президентом задачу по переориентации перевалки своей продукции с зарубежных, в первую очеред, расположенных в странах Прибалтики, терминалов на морские терминалы в российских портах», — отметила замгубернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Терминал планируется ввести в эксплуатацию в марте 2023 года, мощность составит 4 миллиона тонн в год с возможностью увеличения до 6 миллионов тонн. Будут созданы 249 новых рабочих мест.

Напомним, ранее резидентами ТОР «Столица Арктики» стали ООО «НОВАТЭК-Мурманск», ООО «Терминал «Ударник» и ООО «Ренейссанс Арктик». Общий объем инвестиций превышает 95 миллиардов рублей.