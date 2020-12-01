Белград, , 17:54 — REGNUM Дочерняя компания Газпрома «Нефтяная промышленность Сербии» стала самой успешной компанией в Сербии в 2019 году, согласно ежегодному рейтингу, опубликованному в редакции Business Top 2019/20 в экономическом журнале «Бизнес и финансы».

Чистая прибыль НИС составила около 9 млн рублей. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas 1 декабря.

Помимо НИС, среди пяти ведущих компаний по чистой прибыли находятся «Универмаги Белграда», Telenor, Tiger Tajers и коммунальная компания «Энергетика» из Крагуевца.

Нефтяная индустрия Сербии (НИС) — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе, головной офис которой расположен в Сербии. Мажоритарным акционером НИС является российская нефтегазовая компания «Газпром нефть», владеющая 56,15% акций.