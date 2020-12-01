Калуга, , 17:35 — REGNUM 1 декабря в Москве министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Ольга Иванова и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Лежнин.

Калужский губернатор обсудил в Москве развитие строительной отрасли региона Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, стороны обсудили вопросы, требующие содействия Минстроя России для дальнейшего развития строительной отрасли на территории региона. Среди них — увеличение финансирования на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на 2021−2024 годы, в том числе включение в 2021 году в программу «Стимул» финансирования реконструкции автодороги «п. Северный — Окружная г. Калуги», оптимизация механизмов программ индивидуального жилищного строительства.

Отдельное внимание было уделено упрощению процедуры оформления документов при реализации программ жилищного строительства в рамках проектного финансирования по эскроу-счетам. По мнению губернатора, требуется установление четкого перечня документов, который должен подавать застройщик в кредитные учреждения. В настоящее время конкретный перечень документов и требования к порядку их предоставления определяется каждым банком самостоятельно.

Калужский губернатор обсудил в Москве развитие строительной отрасли региона Пресс-служба правительства Калужской области

Владислав Шапша также попросил рассмотреть возможность включения в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворов в бывших военных городах. В Калужской области в благоустройстве нуждаются более 50 дворов и не менее 22 общественных пространств военных городков.

Губернатор поблагодарил Ирека Файзуллина за содействие, которое федеральное ведомство оказывает области в ходе реализации строительной и жилищной политики на территории региона. Это отдельно касается вопросов реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, снижения целевого показателя по вводу жилья на 2020 и последующие годы до уровня, отражающего реальную потребность населения в жилье, введения мер государственной поддержки по ипотечному кредитованию и многих других.