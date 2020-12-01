Тобольск, Тюменская область, 1 декабря 2020, 17:34 — REGNUM В России нужно нарастить темпы импортозамещения в сфере малотоннажной нефтехимии, сообщил 1 декабря российский президент Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию отрасли.

Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли
Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли
Цитата из видео. kremlin.ru

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По его словам, внутренний спрос в отрасли малотоннажной нефтехимии в настоящее время «значительно превосходит то, что мы сейчас производим», поэтому приходится восполнять недостаток импортом.

«По некоторым позициям зависимость от иностранных поставщиков достигает 100%. Конечно, такое положение нужно менять».
Владимир Путин

Он добавил, что рост производства в нефтехимии удалось повысить за счёт развития крупнотоннажной нефтехимии, и здесь импортозамещение «практически завершено», поскольку на 5,3 млн тонн российского производства приходится только 0,3 млн тонн импортного.

«А вот в малотоннажной другая картина: 1,4 млн тонн мы такой продукции ещё импортируем при производстве 3,7 млн тонн».
Владимир Путин

По словам главы государства, в странах ЕС объём малотоннажной в выпуске всей химпродукции составляет 30−40%, тогда как в России — 15%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM Путин заявил, что спрос на продукцию нефтегазохимической отрасли в мире будет ежегодно нарастать.

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