Тобольск, Тюменская область, , 17:34 — REGNUM В России нужно нарастить темпы импортозамещения в сфере малотоннажной нефтехимии, сообщил 1 декабря российский президент Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию отрасли.

Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли Цитата из видео. kremlin.ru

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По его словам, внутренний спрос в отрасли малотоннажной нефтехимии в настоящее время «значительно превосходит то, что мы сейчас производим», поэтому приходится восполнять недостаток импортом.

Владимир Путин «По некоторым позициям зависимость от иностранных поставщиков достигает 100%. Конечно, такое положение нужно менять».

Он добавил, что рост производства в нефтехимии удалось повысить за счёт развития крупнотоннажной нефтехимии, и здесь импортозамещение «практически завершено», поскольку на 5,3 млн тонн российского производства приходится только 0,3 млн тонн импортного.

Владимир Путин «А вот в малотоннажной другая картина: 1,4 млн тонн мы такой продукции ещё импортируем при производстве 3,7 млн тонн».

По словам главы государства, в странах ЕС объём малотоннажной в выпуске всей химпродукции составляет 30−40%, тогда как в России — 15%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM Путин заявил, что спрос на продукцию нефтегазохимической отрасли в мире будет ежегодно нарастать.

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