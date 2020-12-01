Тобольск, Тюменская область, , 17:21 — REGNUM Мировой спрос на продукцию нефтегазохимической отрасли будет каждый год увеличиваться примерно на четыре процента, сообщил 1 декабря российский президент Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию отрасли.

Нефтедобыча Павел Редин © ИА Красная Весна

Владимир Путин «Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса — где-то под четыре процента. А за ближайшие пять лет спрос на нефть — в один процент только, а потом будет вообще снижение, до 0,1».

Глава государства подчеркнул, что у нефтегазохимической отрасли «огромный потенциал роста». Продукция, помимо обеспечения потребностей внутреннего рынка, способна занять более весомые позиции на мировом рынке.

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Чтобы лучше экспортировать эту продукцию, нужны «масштабные проекты с общим объёмом инвестиций порядка пяти триллионов рублей».

Владимир Путин «Два крупнейших из них — Амурский ГПЗ и комплекс по переработке этансодержащего газа в районе морского порта Усть-Луга в Ленинградской области — реализуются уже сейчас при поддержке Внешэкономбанка».

В общей сложности, по стране нужно реализовать 14 таких проектов, отметил глава государства. Нужно сформировать для работы по ним около 17 тысяч высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых рабочих мест.

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