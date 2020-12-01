Москва, , 16:41 — REGNUM У ключевой ставки Банка России есть потенциал снижения, но вряд ли более чем на 0,5 процентных пунктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова главы Сбербанка Германа Грефа о том, что ключевая ставка Банка России может опустить ниже 4%.

«Инфляция в России имеет немонетарную природу, но ЦБ РФ пытался каждый раз ее обуздывать монетарными инструментам, — сказал Ордов. — Теперь в кризис подобные возможности резко сократились, и ЦБ РФ уже не может быть хорошим для всех. В условиях падения доходов населения ЦБ РФ может продолжить смягчать денежно-кредитную политику в очень небольшом диапазоне ключевой ставки и практически неограниченном диапазоне денежной эмиссии. Но возможен сценарий быстрого роста просрочки по кредитам, что потребует от ЦБ РФ отказа от мягкой политики. Пока ЦБ способствовал предотвращению банковского кризиса и сохранению уровня жизни большинства жителей РФ, но этот потенциал исчерпан и вновь принимаемые решения могут оказаться не столь эффективными, а последствия — непредсказуемыми при стабилизации российской экономики».

Как отметил Ордов, повышение ставки сегодня не рассматривается со стороны ЦБ РФ вплоть до 2023 года.

«Это связано с аналогичной политикой со стороны центральных банков ведущих стран. Триггером изменения политики может стать падение фондового рынка либо непредсказуемый результат скрытой эмиссии рубля. Но эти последствия могут проявиться не раньше конца 2021 года», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков заявил, что в настоящее время в России нет причин повышать ключевую ставку.

Читайте ранее в этом сюжете: Центральный банк РФ призвали не менять ключевую ставку