Москва, , 16:31 — REGNUM Правительству РФ следует создать условия и программы поддержки внутренней трудовой миграции. Об этом 1 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что пандемия коронавируса увеличила экономическую пропасть между регионами РФ.

«Нарастание пропасти между регионами выглядит достаточно странным. Последние 10−15 лет бюджетная политика была направлена на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов путем консолидации все большей части доходов субъектов федерации в федеральном бюджете с их последующим перераспределением. Подобная политика порождала рост дотационных регионов и сокращение регионов-доноров. В условиях сформированной в России бюджетно-налоговой системы автономное выживание регионов исключено», — сказал Ордов.

При этом он подчеркнул, что меры финансовой помощи регионам уже предпринимаются, но делается это в пожарном порядке, что усиливает нервозность.

«Самое плохое, что эта нервозность может перекинуться на работников бюджетной сферы, — уточнил Ордов. — Несмотря на наличие в России традиционных регионов с высоким уровнем безработицы, внутренняя трудовая миграция носила незначительный характер. Но теперь в условиях исхода гастарбайтеров внутренние рабочие ресурсы могут стать востребованными на рынке труда».

Как полагает Ордов, 2021 год должен сменить настроения бизнеса, и он начнет снова конкурировать за работника на рынке труда.

«Возможно, стоит подготовиться к этому периоду и создать условия и программы поддержки внутренней трудовой миграции. Это позволит существенно снизить бедность и уровень региональной безработицы», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова заявила, что когда пандемия коронавируса закончится, правительство РФ должно сосредоточиться на развитии экономики регионов и, возможно, использовать для этих целей средства Фонда национального благосостояния.

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