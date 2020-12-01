Варшава, , 16:25 — REGNUM Исследовательский центр Keralla Research проанализировал доходы малых и средних предприятий в Польше по состоянию на начало четвертого квартала 2020 года и сравнил их с доходами до пандемии. Об этом сообщает Forsal.

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В результате проведенного исследования выяснилось, что убытки из-за пандемии понесли 43% польских предприятий. «43% компаний по-прежнему не достигли продаж, сопоставимых с уровнем до пандемии. Среди прочего, высокий процент потерь прибыли был зафиксирован в организациях из сферы розничной торговли и услуг, где об ухудшении финансового положения заявили более половины компаний», — говорится в исследовании.

«Представители каждой девятой из пострадавших в результате пандемии компаний считают, что доходы уже никогда не вернутся к допандемическим показателям», — указывают исследователи.

Согласно исследованию, почти 8% респондентов, представляющих малые и средние предприятия, считают, что им в настоящее время удалось, наоборот, улучшить собственное финансовое положение, чем было до пандемии. Чаще всего об улучшении говорят представители строительных (25%) и производственных компаний (12%).

Исследование проходило в течение всего октября на выборке из 500 польских компаний из разных сфер и регионов страны.