Москва, , 16:25 — REGNUM Когда пандемия коронавируса закончится, правительство РФ должно сосредоточиться на развитии экономики регионов и, возможно, использовать для этих целей средства Фонда национального благосостояния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявила профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова. Так она прокомментировала данные Bloomberg о том, что пандемия увеличила пропасть между богатыми и бедными регионами России.

«После окончания пандемии действия правительства должны быть направлены на стимулирование развития экономики регионов. Вероятно, на это целесообразно пустить средства из ФНБ (если к окончанию пандемии они там останутся). Стимулирующие меры правительства могут привести к росту дефицита бюджета, однако не стоит этого опасаться, — сказала Седова. — Также в докризисное время Минфин планировал, во-первых, распределить действующие федеральные налоговые льготы по региональным и местным налогам на три категории в зависимости от срока их обязательного применения субъектами. Во-вторых, ввести правило «двух ключей» для отдельных видов льгот и преференций, которое означает, что они применяются на территории субъекта в случае принятия там соответствующего закона».

Как полагает Седова, возможно, эти меры также пойдут на пользу «бедным» регионам.

«Увеличение пропасти между регионами — это вопрос национальной экономической безопасности, — подчеркнула Седова. — Может усилиться не только миграция между регионами, но также не исключен рост недовольства населения «бедных» регионов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика сможет вернуться к уровню 2019 года уже к середине — концу 2022 года, но лишь в случае получения вакцины от коронавируса и последующего предотвращения распространения пандемии.