Нальчик, , 16:22 — REGNUM Парламент Кабардино-Балкарии рассмотрел в первом чтении бюджет республики на 2021 год. Основной экономический документ республики принят с дефицитом в сумме свыше 1 млрд рублей.

Доходы составят 35,364 млрд рублей, расходы запланированы в объеме 36,422 млрд рублей. Дефицит составит 1,057 млн рублей. При этом налоговые и неналоговые доходы запланированы на сумму 12,112 млрд рублей.

Объем государственного долга составит 9,5 млрд рублей, из которых 55% — обязательства по бюджетным кредитам, 41% — банковские кредиты и 3,8% — госгарантии.

«Прогнозный объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет на 2021 год составляет 23,3 млрд рублей. Целевые поступления из федерального бюджета — 8 млрд 352,3 млн рублей. Общая сумма целевых субсидий и субвенций составляет 16,7 млрд рублей», — пишет ТАСС.