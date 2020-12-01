Москва, , 15:57 — REGNUM В настоящее время в России нет причин повышать ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

«Повышать ключевую ставку не имеет смысла. Небольшие изменения ставки существенно не повлияют на текущую ситуацию и ее развитие, а больших изменений ожидать не стоит. Кроме того, повышение ключевой ставки может снизить привлекательность государственных ценных бумаг (ОФЗ), что также нежелательно в текущих условиях», — полагает Марков.

Поэтому, по его мнению, наиболее целесообразно не предпринимать в отношении ключевой ставки значимых действий и оставить ее на текущем уровне.

«По крайней мере, до существенных изменений экономической и политической ситуации», — пояснил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков объяснил, стоит ли ждать очередного понижения ключевой ставки.

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