Нальчик, , 15:57 — REGNUM В Кабардино-Балкарии установлена величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 год. Он составит 10 198 рублей, сообщили 1 декабря в пресс-службе главы региона.

За изменения в закон о величине прожиточного минимума пенсионера проголосовали накануне, 30 ноября, депутаты парламента республики. По сравнению с суммой, которая действовала для начисления доплат пенсионерам в 2020 году, на следующий год её величина увеличена на 519 рублей.

По словам министра труда и социальной защиты региона Алима Асанова, принятая сумма прожиточного минимума пенсионера выше среднероссийского уровня, который составляет на расчетный период 10 тыс. 22 рубля.

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