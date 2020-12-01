Москва, , 15:54 — REGNUM РФ рискует столкнуться с очередным оттоком денег из банков, если ключевая ставка Банка России будет снова понижена. Об этом 1 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал слова главы Сбербанка Германа Грефа, которые предположил, что ключевая ставка может упасть ниже 4%.

«Экономических причин для дальнейшего снижения величины ключевой ставки в ближайшее время нет. Сложности, вызванные пандемией коронавируса, усилили инфляционные процессы, увеличив уровень текущей инфляции по сравнению с прогнозным, — сказал Марков. — Кроме того, снижение ключевой ставки может вызвать дальнейшее снижение ставок по депозитам, что приведет к увеличению их оттока из банков, так как юридические и физические лица будут искать альтернативные источники инвестиций, в том числе на валютном и фондовом рынке, что может усилить их волатильность».

При этом экономист подчеркнул, что снижения ставок по кредитам едва ли стоит ждать.

«Во-первых, для этого требуется время на замещение ресурсной базы банков более дешевыми средствами. Во-вторых, из-за кризиса, связанного с коронавирусом, стала расти доля проблемных кредитов, то есть вырос кредитный риск. В связи с этим банки усиливают требования к потенциальным заемщикам, а ставка по кредиту, помимо прочего, служит банкам платой за риск», — сказал Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Солянникова заявила, что если БЦ РФ пойдет на повышение ключевой ставки, это сделает невозможными те меры, которые запланировало правительство для восстановления экономического роста.

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