Берлин, 1 декабря 2020, 15:51 — REGNUM Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) согласовало укладку трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах в декабре и рассматривает заявку на продолжение работ в следующем году. Об этом сообщили 1 декабря в пресс-службе регулятора.
Заместитель спикера BSH Мерле Мансфельд подтвердила, что работы на декабрь согласованы. Их могут возобновить 5 декабря, когда актуальное разрешение ведомства вступит в силу.
«Для работ в январе-апреле необходимо закончить процедуру согласования изменений (в общее разрешение на проведение работ)», — приводит слова Мансфельд РИА Новости.
Представитель регулятора добавила, что по данным BHS укладывать трубы будет судно «Академик Черский».