Москва, , 15:41 — REGNUM В России зафиксировано подорожание всех моделей Mitsubishi, представленных на авторынке. Об этом 1 декабря сообщается на портале «Цена Авто».

Отмечается, что рост цен на машины Mitsubishi составил от 20 до 110 тыс. рублей. Таким образом, модели японского автопроизводителя в России подорожали на 0,7−4,1% от прежней цены. Причем повышение цен коснулось только автомобилей 2020 модельного года.

Самое небольшое повышение цен зафиксировано у Mitsubishi ASX — на 30 тыс. рублей. Больше всего подорожали кроссоверы Mitsubishi L200. Их стоимость выросла на 90−110 тыс. рублей.

Теперь диапазоны цен моделей Mitsubishi выглядят так:

Mitsubishi ASX — от 1 622 000 до 2 052 000 рублей;

Mitsubishi Eclipse Cross — от 2 100 000 до 2 446 000 рублей;

Mitsubishi L200 — от 2 329 000 до 2 952 000 рублей;

Mitsubishi Outlander — от 1 809 000 до 2 639 000 рублей;

Mitsubishi Pajero Sport — от 2 616 000 до 3 506 000 рублей.

Напомним, последний раз изменение стоимости моделей Mitsubishi произошло в сентябре 2020 года. Тогда они подорожали в зависимости от комплектации на 30−50 тыс. рублей.

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